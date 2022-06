Lucky Luke bekommt es mit Tierschützern zu tun

Zeichner Achdé und Szenarist Jul beschäftigen sich im neuen Band mit der wahren Gründungsgeschichte des Tierschutzvereins in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im 101. Band „Rantanplans Arche“ geht es für den Lonesome Cowboy in ein Texas, wo der Tierschutz an oberster Stelle steht ... mehr wird aber noch nicht verraten.