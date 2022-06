Ramos-Ersatz? PSG hat Inter-Verteidiger im Visier

Stolze Summe

In Paris soll der neue Sportdirektor Luis Campos neben der Entlassung Mauricio Pochettinos vor allem die Verpflichtung des 27-Jährigen auf dem Zettel haben. Skriniars Vertrag in Mailand läuft offiziell bis nächsten Sommer, für die entsprechende Summe könnte der Defensivmann jedoch bald neben Stars wie Lionel Messi, Kylian Mbappe oder Marco Veratti spielen. Erste Angebote in der Höhe von 50 beziehungsweise 60 Millionen Euro soll Inter abgelehnt haben, man wolle mindestens 80 Millionen überwiesen bekommen, heißt es in dem Bericht.