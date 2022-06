Fuchs: „Erinnere mich an gewissen Philipp Lahm“

Kann verwirren

Beim 0:2 in Kopenhagen hat auf meiner angestammten Position links in der Abwehr Valentino Lazaro gespielt, weil Maximilian Wöber verletzt war. Für einen Rechtsfuß kann es dort vielleicht ein wenig verwirrend sein, weil man beim Aufbau den stärkeren Fuß auf der ungewohnten Seite hat, also innen.