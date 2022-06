3:0-Sieg über Kroatien: Rangnick-Effekt?

Sensation zum Debüt von Neo-Teamchef Ralf Rangnick! Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gewann am Freitag im ersten Nations-League-Spiel in Osijek gegen Vizeweltmeister Kroatien mit 3:0. Ein Traumeinstand für den neuen Teamchef der ÖFB-Elf. Was sagen Sie zu Österreichs 3:0-Sieg über Kroatien? War das der Ragnick-Effekt? Haben Sie das Spiel vielleicht sogar selbst gesehen? Wir freuen uns auf sportliche Diskussionen unten in den Kommentaren!