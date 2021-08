Berger gibt sein Wissen nun im Ländle weiter

Erste Dienstreise in die Schweiz

Spielanalysen gehören auch dazu. Die erste Dienstreise führt ihn bereits am Mittwoch in die Schweiz, wo die Talente in Winterthur ein Turnier spielen. Und von Freitag bis Sonntag gibt’s eine Fortbildung in Saalfelden, wo Teamchef Franco Foda dabei sein wird. „Ich bin richtig glücklich, kann mich da als Trainer super weiterentwickeln“, ist Max voller Tatendrang.