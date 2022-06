Radiosendung für Kids samt pädagogischem Flair

Spaß am Lernen erhalten

„Uns war es wichtig, dem Kind ein erreichbares Erfolgserlebnis zu bescheren, ohne dass es wochenlang daran arbeiten muss“, schildert der Brunner-Fruhmann. Denn nur mit der Chance auf ein Erfolgserlebnis in nicht allzu ferner Zukunft bleibe auch der Spaß am Lernen erhalten. Das 54 Seiten starke Übungsbuch könne einfach neben dem Radiohören verwendet werden, schließlich entstehe aus den vielen Übungen sogar noch ein Ausmalbild. „Somit ergänzen sich Radiosendung und Übungsbuch perfekt.“