Generation Z: Die „Krisengeneration“ im Fokus

„Generation Corona“, „Krisengeneration“ oder „Gen Z“: Für die Generation der Post-Millenials (Geburtsjahr ca. zwischen 1995 und 2010) gibt’s mehrere Bezeichnungen, doch die meisten sind eher negativ konnotiert. Gerade was ihre Arbeitsmoral angeht, haben die „Gen Z“ einen eher schlechten Ruf … Wie tickt die Generation wirklich? Wie unterscheiden sie sich von anderen Generationen? Welche Themen beschäftigt sie und was können auch noch andere Generationen von Ihnen lernen? Darüber spricht Podcasterin Annie Müller Martínez in dieser Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast mit Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier vom Österreichischen Institut für Jugendkulturforschung.