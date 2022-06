Betrüger: „Mit Ihrem PC gefährden Sie die Welt“

Die Sache beginnt mit einem Anruf des „Microsoft Sicherheitsteams“. Da sollten alle Alarmglocken schrillen. Anrufe dieser Art würde das weltbekannte Software-Unternehmen nie tätigen. Für Leserin Sandra N. (Name geändert) klang es zunächst plausibel, was der Anrufer ihr auf Englisch erklärte. Man habe auffällige Aktivitäten auf ihrem Konto feststellt. Kriminelle hätten ihren Computer übernommen. Die Wienerin wurde aufgefordert, am PC etwas anzuklicken - was sie leider auch tat. „Als man meine Kreditkartennummer haben wollte, wurde ich misstrauisch.“ Auf ihren Hinweis, dies mit der Bank vorher abzuklären, reagierte der Anrufer zornig. „Er sagte, ich denke wohl nur an mein Geld, und dass ich die ganze Welt gefährden würde.“ Frau N. legte dann jedenfalls auf und plötzlich war ihr Computer gesperrt.