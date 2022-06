Vier arktische Babywölfe im Tiergarten Schönbrunn

„Zusammensetzung des Rudels passt"

„Das Weibchen ist 2017 aus dem Knuthenborg Safaripark in Dänemark zu uns gekommen, die beiden Männchen im Vorjahr aus dem Safaripark Monde Sauvage in Belgien. Der Zuchterfolg bestätigt, dass die Zusammensetzung des Rudels passt“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.