„Pannen-Bahn“ am Venet kämpft ums Überleben

Evakuierung vor knapp einem Jahr

Während die Techniker am Montag fieberhaft an der Fehlerbehebung arbeiteten, wurden Erinnerungen an den 16. August 2021 wach. Auch vor knapp einem Jahr versagte die Bahn wegen eines technischen Problems plötzlich. Aus der bergwärts fahrenden Gondel bargen die Retter 22 Passagiere und vier Hunde. Dies gelang unter Einsatz der Drehleiter der Feuerwehr. Die fünf Passagiere in der zweiten Gondel seilte die Bergrettung Landeck-Zams aus ihrem luftigen Gefängnis ab. „Wir machten eine Kupferexplosion als Ursache des Stillstands aus“, informiert Thomas Hittler. Die war eine Folge eines Blitzschadens, der sich schon zuvor ereignet hatte.