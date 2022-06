Mehrere Fahrgäste in Tirol aus Gondel abgeseilt

Was dazu geführt hat, dass die Gondel am Sonntagnachmittag plötzlich stillstand, steht noch nicht fest. 20 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt laut APA in der Kabine und mussten evakuiert werden. Ein Mitglied der Landecker Bergrettung stieg mittels Zugseil zu der Gondel auf und half den eingeschlossenen Passagieren dabei, sich rund 40 Meter weit abzuseilen.