Selfie-Dramen: Die Kamera als letzter Zeuge!

Erst im Februar dieses Jahres hatte ein nächtliches Selfie beim Jaukerbach in Linz eine Tragödie ausgelöst. Daniela M. (37) aus Linz wollte sich knipsen, machte einen Fehltritt und stürzte in den Werkskanal. Ihr Begleiter Markus A. (33) aus Wien wollte sie retten, sprang ins Wasser und ertrank. Die 37-Jährige wurde in letzter Sekunde von Einsatzkräften an Land gezogen und berichtete nach dem Aufwachen aus dem Koma, dass sie selbst es war, die mit dem Selfie-Versuch das Unglück ausgelöst hatte.