OÖ: Wiener (33) nach Sturz in Bach tot geborgen

Nicht mehr verschollen ist jener 33-jähriger Wiener, der am Dienstagabend in den Linzer Jauckerbach, auch Kleinmünchner Kanal genannt, gestürzt war. Seine Leiche wurde Mittwochnachmittag im Rechen des Kraftwerks Kleinmünchen entdeckt, so die Polizei. Die 37-jährige Begleiterin des Mannes, die ebenfalls ins Wasser gefallen, aber gerettet worden war, liegt im künstlichen Tiefschlaf.