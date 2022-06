Wanderer stürzt beim Selfie-Knipsen in den Tod

Gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet

Am 18. Oktober dürfte er dann zu der Bergtour zwischen Loreakopf, Roter Stein und Kreuzjoch aufgebrochen sein. Unterhalb des südlichen Kreuzjochs geschah in 2230 Metern Höhe das Unglück mit der Kamera. Offenbar wollte Martin S. von sich ein Foto per Selbstauslöser machen. Dabei war ihm auf dem kaum begangenen Steig der Fehltritt unterlaufen, er stürzte 100 Meter in den Tod.