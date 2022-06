Der ATP-Tourkalender ist im Herbst wohl ausgedünnt

Dem Tennis-Kalender auf der ATP-Tour droht heuer während der drei Wochen von Ende September bis Mitte Oktober eine Ausdünnung. Die Turniere ab 26. September in Chengdu und Zhuhai, das 500er-Event die Woche darauf in Peking und das Masters-1000-Turnier ab 9. Oktober in Shanghai drohen wegen der strikten Corona-Politik in China auszufallen. Ersatzlösungen dürfte es keine geben. In dieser Zeit blieben nur Sofia und Tokio im Kalender, in der Shanghai-Woche wäre dann spielfrei.