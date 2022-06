Vatertag beschert Tiroler Handel 14 Millionen Euro

Die Zeiten ändern sich! Immer mehr Familien in Tirol feiern mittlerweile auch den Vatertag, der am morgigen 12. Juni stattfindet: 43 Prozent der Tiroler Familien werden da ihren Papa mit einem kleinen Fest hochleben lassen. Das geht aus einer Umfrage der KMU Forschung Österreich hervor. Für den Handel in Tirol stellt der Vatertag daher auch einen wichtigen Kaufanlass dar.