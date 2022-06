Pfandleihen verzeichnen verstärkte Nachfrage

Firmen verstzen Werkzeuge und Lagervorräte

Ein ähnliches Bild zeichnet Erik Petraschek vom Pfandleihhaus ERAG, dass seit rund einem dreiviertel Jahr einen Standort in Weiden am See betreibt und sich auch Autos spezialisiert hat: „Die Zahl der Anfragen steigt.“ Im Burgenland seien es im Vergleich zu anderen Bundesländern mehr Senioren, die ins Pfandhaus kommen würden. Zu beobachten sei nun auch, dass Unternehmer neben Fahrzeugen, auch Werkzeuge oder Lagervorräte versetzen.