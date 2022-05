Mord, Folter: Vorwürfe gegen russische Söldner

Die Zentralafrikanische Republik ist nach UNO-Angaben eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. In Folge eines Putsches im Jahr 2013 war dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Der Konflikt dauert bis heute an, auch wenn er sich in den vergangenen drei Jahren abgeschwächte. Die Regierung hat weiterhin weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.