Biden: Selenskyj ignorierte US-Warnung vor Angriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Warnungen vor einem russischen Einmarsch kurz vor Kriegsbeginn laut US-Präsident Joe Biden ignoriert. Es habe „keinen Zweifel“ daran gegeben, dass Russland „über die Grenze gehen“ würde, sagte Biden am Freitag in Los Angeles. „Selenskyj wollte das nicht hören, und viele andere auch nicht.“ Die politische Führung in Kiew reagierte verstimmt auf die Äußerungen Bidens.