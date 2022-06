Große ÖFB-Ehrung für Marko Arnautovic

Sein letztes Länderspiel bestritt indes Sebastian Prödl am 16. Oktober 2018 beim 0:2 in Dänemark, sein letztes Pflichtspiel am 29. Oktober 2019 bei Watfords 0:2 im englischen Liga-Cup auswärts gegen Everton. Nach zwei EM-Teilnahmen, 73 Länderspiele und 4 Toren im ÖFB-Trikot wurde der 34-jährige Steirer am Freitag im Happel-Stadion vor rund 45.000 Zuschauern offiziell verabschiedet. Geehrt wurde aber auch David Alaba. Der Real-Star wurde von der APA zum „Fußballer des Jahres 2021“ gewählt.