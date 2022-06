Dubiose Geldflüsse an Vorarlberger Wirtschaftsbund

Die Affäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund (WB) ist um eine weitere Facette reicher: Wie „Ö1“ am Mittwoch berichtete, sollen Unternehmen nicht nur für Inserate im Wirtschaftsbund-Hausblatt „Vorarlberger Wirtschaft“ bezahlt haben, sondern auch für redaktionelle Texte. „Ö1“ bezieht sich dabei auf eine Auflistung der Finanz, die dem Sender zugespielt worden ist. Den Unterlagen zufolge seien zwischen 2018 und 2020 rund 2,9 Millionen Euro an die „Vorarlberger Wirtschaft“ geflossen - als Gegenleistung gab es offenbar neben rund 1300 Inseraten auch hunderte redaktionelle Beiträge. Für den SPÖ-Nationalratsabgeordneten Kai Jan Krainer ein höchst fragwürdiger Vorgang: „Der Kauf von redaktionellen Artikel ist ja an und für sich verboten. Wenn ich einen redaktionellen Artikel kaufe, dann muss dieser als bezahlte Anzeige ausgewiesen sein. Das war nicht der Fall. Die Öffentlichkeit wurde also hinters Licht geführt.“