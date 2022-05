Brisante Erhebung: Gab es Widmungen für Inserate?

Der Verein „Bodenfreiheit“ hat die Anzeigenvolumina im Wirtschaftsbund-Hausblatt „Vorarlberger Wirtschaft“ in Kontext zu geplanten Betriebserweiterungen gestellt. Dabei traten bei zwei Paradeunternehmen - dem Harder Verpackungsspezialisten ALPLA sowie dem Fruchtsafthersteller Rauch - durchaus hinterfragenswerte Auffälligkeiten zutage: Denn just zu jener Zeit, als für die Unternehmen Entscheidungen über für Betriebserweiterungen nötige Umwidmungen anstanden, schnellten die Inseratenvolumina in der „Vorarlberger Wirtschaft“ in die Höhe. Ein Vorgang, der - ganz wertfrei - die Frage aufwirft: Wollten die Firmen durch Inserate im Wirtschaftsbund-Hausblatt gute Stimmung für ihre Anliegen machen?