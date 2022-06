In Toronto: Durchwachsene Auftaktrunde für Schwab

Golfprofi Matthias Schwab ist zum Auftakt der Canadian Open in Toronto nicht in die Gänge gekommen. Dem Steirer gelang am Donnerstag nur eine 74er-Runde auf dem Par-70-Kurs des St. George‘s Golf&Country Club in der kanadischen Metropole. Dem 27-Jährigen unterliefen fünf Bogeys bei nur einem Birdie. Er belegte damit den geteilten 116. Rang.