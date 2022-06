Habsburg fährt in Le Mans gegen Sieg-Kollegen

Hollywood-Star gibt Debüt

Ebenfalls in der LMP2 ist Rene Binder für Algarve Pro Racing am Start. Richard Lietz fährt in der Klasse LMGTE Pro einen Porsche 911 RSR-19. In der vierten Klasse LMGTE Am gibt unterdessen Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender sein Debüt beim Langstrecken-Klassiker. Der Deutsch-Ire („Inglourious Basterds“, „X-Men“) hat sich seit einigen Jahren auf das Rennen vorbereitet, das er ebenfalls in einem Porsche 911 RSR-19 angeht.