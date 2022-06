Pensionist erfuhr am Telefon, dass Haus brennt

Der 70-jährige Besitzer aus Rüstdorf wurde telefonisch informiert und kam umgehend zu seinem Ferienhaus. Er gab an, dass er das Ferienhaus am Mittwoch gegen 19 Uhr verlassen habe und zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sei. Er würde das Holzhaus in den Sommermonaten am Wochenende regelmäßig nützen. Ein technischer Defekt liegt nahe, die Brandsachverständigen müssen dem Verdacht aber erst nachgehen.