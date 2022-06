Tesla hat erste Filiale in Klagenfurt eröffnet

Ausbau in Lindwurmstadt möglich

Die Halle plus Büroflächen ist rund 3000 Quadratmeter groß, die gesamte Liegenschaft umfasst 11.000 Quadratmeter. Rund 15 Hebebühnen sind vorgesehen, jede soll mit einer Ladestation versehen sein. Tesla stellt alle Batterien selbst her. Der kalifornische Elektro-Autohersteller wird auch in Graz expandieren. In Klagenfurt soll noch weiter ausgebaut werden, Anträge wurden bei der Baubehörde eingereicht.