Einmalzahlungen sollen noch im Sommer kommen

Schleppende Gespräche zwischen Regierung und Sozialpartnern

Laut Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl verlaufen die Gespräche der Regierung mit den Sozialpartnern schleppend: „Sehr erfreut sind wir nicht. Aber es gibt Ansätze, dass jetzt etwas getan wird“, sagte sie. In ihren Forderungen bestärkt sieht sie sich durch den ÖGB. „Es ist dringend notwendig, dass vor dem Sommer etwas passiert. Wir hatten am Mittwoch ein Gespräch, da wurde uns signalisiert, dass in den nächsten ein, zwei Wochen tatsächlich etwas am Tisch liegt. Darauf warten wir und schauen einmal, was nun wirklich passiert.“