Tödlicher Unfall mit Rettungswagen: 12 Monate Haft

Zwölf Monate unbedingte Haft, so lautet das Urteil für einen 42-jährigen Alkolenker. Der Mann war am 8. November 2021 betrunken in Krenglbach (Oberösterreich) mit seinem Pkw unterwegs, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Rettungswagen. Eine Patientin (83) verstarb an den Folgen des Unfalls. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.