Südkorea: Trucker-Streik gefährdet Lieferketten

„Egoistischer“ Arbeitskampf

Der Verband der südkoreanischen Automobilindustrie bezeichnete den Streik als „extrem egoistisch“. Die Branche, die ohnehin unter dem weltweiten Mangel an Mikrochips leide, werde dadurch weiter unter Druck gesetzt. Beim Autoriesen Hyundai Motor kam es bereits zu Produktionsunterbrechungen in den Werken in Ulsan. Dort hatten sich Lkw-Fahrer geweigert, Bauteile an die Hyundai-Werke zu liefern, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Auch der Reifenhersteller Hankook Tire & Technology meldete Probleme, ebenso der Stahlkonzern Posco.