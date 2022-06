Unterstützung für unsere fliegenden Glücksbringer

So wurde jetzt in Deutsch Kaltenbrunn auf Initiative von Bürgermeisterin Andrea Reichl, Umweltgemeinderat Thomas Fröhlich und Schulleiterin Christa Höchtl auf der bisher ungenützten Wiese neben dem Parkplatz der Volksschule ein Schwalbenbaum errichtet. Dieser wurde von der Gemeinde finanziert, Kostenpunkt: rund 5000 Euro. In unmittelbarer Nähe befindet sich die bestehende Kolonie von vier Paaren, die im Vorjahr unter dem Flugdach der Schule erfolgreich brüten konnten.