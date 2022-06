Sommerfest für unsere Top-Wirte in Grafenegg

Sonderpreis verliehen

Die Titel in den Regionen gingen an Maria und Stefan Bachler vom Landgasthof Bachlerhof in Kematen an der Ybbs, an das Wirtshaus im Demutsragen in Niederstrahlbach, das von Martin Huber jun. geführt wird, sowie an Ruth und Roland Krammer, Gastwirtschaft Neunläuf in Wilfersdorf, Veronika und Uwe Machreich vom Triad in Krumbach und an den Landgasthof zur Linge in Laaben im Wienerwald von Gerti und Robert Geidel. Der Sonderpreis der Jury als „ausgezeichneter Arbeitgeber“ wurde zudem Monika und Josef Hag vom Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd verliehen.