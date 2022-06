Fast 300.000 Anrufe erreichten Gesundheitshotline

„An der Grenze des Ertragbaren“

„Manchmal brachten die übernommenen Aufgaben unsere Mitarbeiter an die Grenze des Ertragbaren“, so Präsident Werner Weinhofer, der bei der Generalversammlung am Mittwochabend die Bilanz für das Vorjahr präsentierte. Aktuell hat sich die Situation an der „Corona-Front“ beruhigt. Die Infektionszahlen sind vergleichsweise niedrig, das Impf- und Testangebot ist stark reduziert.