Flick: „Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“

Nur wenige Minuten trennten das deutsche Nationalteam am Dienstagabend von einem Sieg gegen Vize-Europameister England in der Nations League. Am Ende wurde es in München erneut ein 1:1, wie schon zuvor am Samstag gegen Italien sowie Ende März im Testländerspiel gegen die Niederlande. Der deutsche Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich trotz des späten Ausgleichs durch einen Elfmeter von Harry Kane zufrieden und ortete eine positive Entwicklung im Hinblick auf die WM. „Die Art und Weise war für die Fans einfach toll. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“