Tod von Leonie: Prozess noch im Sommer?

Die Ermittlungen sind abgeschlossen, auch das letzte Gutachten über den vierten Verdächtigen (Anwalt Wolfgang Haas), der aus London ausgeliefert worden ist, ist schriftlich erstattet. Es besagt, dass der 22-jährige Afghane geistig nicht abnorm und auch nicht gefährlich ist, also kein „Einweisungsfall“. Er will sich nur an Sex mit der 13-Jährigen in der Tatnacht erinnern - die ihm angeblich als Prostituierte angeboten worden wäre …