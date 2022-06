Pfingst-Verkehr: Staus, 66 Verletzte, 1 Todesopfer

Stau-Hotspots waren die A12 Inntalautobahn im Raum Innsbruck und in der Folge die Brennerautobahn in Richtung Süden sowie die B179 Fernpassstraße zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith und die B177 Seefelder Straße. „Bereits am frühen Freitag- und Samstagvormittag setzte auf der A12 und A13 starker Reiseverkehr in Richtung Italien ein. Bedingt durch ein hohes Verkehrsaufkommen am Pfingstsamstag aus Richtung Oberland (Seefeld und Fernpass) und das ,Nadelöhr‘ im Bereich Innsbruck-West kam es bis zirka 17 Uhr zu kilometerlangen Rückstaus in Richtung Oberland“, so die Polizei.