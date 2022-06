Vier ORF-Livespiele: Bundesliga wieder im Free-TV!

Neal O‘Rourke, Geschäftsführer von Sky Österreich, bezeichnete den ORF in einer Aussendung als „strategischen Partner“, mit dem gerne und viel zusammengearbeitet werde. „Es freut uns daher, dass wir auch im sportlichen Bereich weiterhin erfolgreich kooperieren werden“, so O‘Rourke. „Für den ORF ist die Berichterstattung über die heimische Bundesliga ein wesentlicher Bestandteil in allen ORF-Medien“, hielt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann fest. Umso erfreulicher sei die Einigung mit Sky über die Zusammenarbeit der nächsten Jahre.