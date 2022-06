Badeschuhe - Die Rettung vor dem Seeigel

Zumal „Herr und Frau Österreicher“ meistens die Adria-Küste gegenüber anderen Badeorten bevorzugen und an diesen wunderschönen, jedoch oft steinigen und felsigen Stränden halten sich Seeigel gerne auf. Wie in jedem Gewässer in der Nähe des Untergrundes. Es gibt etwa 200 Arten von Seeigeln, manche sind sogar giftig. Seeigel wurden schon in vielen Farben gesichtet, schwarz, weiß, braun, violett, grün, rot und sogar mehrfarbige Seeigel existieren. Nur eines haben sie gemeinsam: wenn man auf sie tritt, stechen sie zu. Außer, man trägt einen Badeschuh.