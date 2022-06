Lebensqualität als hohes Gut

Vom Kindergarten über die Volksschule, Mittelschule bis hin zum großen Nahversorger und zum Wirtshaus - es ist alles vorhanden. „Darauf sind wir auch stolz“, so Bürgermeister Adi Hinterhauser (ÖVP). Mitten am Dorfplatz findet man in einem kleinen, freistehenden Gebäude auch noch eine Trafik. Apropos: Der Platz soll in den kommenden Jahren zu einem „klimafreundlichen Dorfplatz“ werden. „Mit einer sickerfähigen Pflasterung und mehreren E-Ladestationen.“ Letztere sollen vor allem für die vielen Radler gebaut werden, die an den Wochenenden den Weg in den nördlichen Flachgau finden.