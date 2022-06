Salzburg zu Pfingsten im Flamenco-Rausch

Klappernde Kastagnetten und staunendes Publikum

Die preisgekrönte Choreografin gilt in ihrer Heimat als Ikone und Botschafterin des sevillianischen Flamencos. Dass sie ihrem Ruf mehr als gerecht wird, zeigte sie am Sonntagabend recht eindrucksvoll auf der Bühne der Felsenreitschule. Gehüllt in verschiedenste bunte und prächtige Kleider schwebten und stampften sie und ihre acht Tänzerinnen zu den traditionellen Klängen des Ensembles und den Melodien zweier Sängerinnen durch den Raum, ließen die Kastagnetten klappern und das Publikum sich mit staunenden Gesichtern und reichlich Szenenapplaus in die Welt des Flamencos einsaugen.