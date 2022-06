Pfingsten wird Salzburg zu Sevilla

Von den angeblich 153 Opern, die in und um Sevilla angesiedelt sind, eröffnet die wahrscheinlich berühmteste das Pfingstfestival: Rossinis „Der Babier von Sevilla“. Kein Geringerer als Rolando Villazon, ein weiterer Salzburg-Darling neben La Bartoli, gibt damit sein Regiedebüt bei den Festspielen. Doch er inszeniert nicht einfach nur, er erweitert auch. Wie Villazon vor ein paar Wochen im Terrassentalk ankündigte, wird er Rossinis Oper nicht nur in die 1930er Jahre verlegen, sondern auch mit Filmelementen und einer Parallelhandlung rund um die von ihm erdachte Figur des Arnoldo anreichern. Für diese hat sich der Mexikaner den amtierenden Rekordhalter in der Kategorie Verwandlungskunst, Arturo Brachetti, ins Boot geholt. Inmitten dieses Spektakels wird Cecilia Bartoli zu ihren Wurzeln zurückkehren und die Rosina geben. Im Alter von 19 Jahren gelang ihr mit dieser Partie in Rom der internationale Durchbruch. 36 Jahre später wird sie die Rolle möglicherweise zum letzten Mal singen, wie die Römerin in der Programmankündigung erwähnte.