Funken flogen und Auto ging in Flammen auf

Der 65-jährige Salzburger lenkte am Pfingstmontag kurz vor 1 Uhr seinen Pkw auf Autobahn A1 von Wien kommend Richtung Salzburg. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle bemerkte er Funken an seinem hinteren Reifen, weshalb er in Vorchdorf von der Autobahn abfuhr und unmittelbar nach einem Kreisverkehr stehen blieb.