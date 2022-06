Lebensqualität in Österreich

Ich stehe an der Haltestelle und warte auf den Anschluss. Vor gut zwei Stunden bin ich in Wien aufgebrochen, in Linz in den Anschlusszug gewechselt, und nun warte ich hier am Rand einer Stadt in Oberösterreich auf die Verbindung zur Abendveranstaltung. Der Bus kommt pünktlich, der Fahrer ist freundlich, und ich bin in zehn Minuten am Ziel. Ich habe mir vorgenommen, die Reisen zu den Orten meiner Lesungen (mehr Infos auf anschober.at), wo immer möglich, mit Bahn und Bus zu bewältigen. Nach zwanzig Stationen ist klar: Der umweltfreundliche Verkehr ist im Aufbruch, er wird immer besser.