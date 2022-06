In welcher Welt leben wir eigentlich, Herr Landau?

Welche strukturelle Lösung könnte das sein?

Wir brauchen jetzt einen Rettungsschirm gegen die Armut. Zum einen sehr rasche Maßnahmen, wie die Erhöhung der Mindestpensionen, der Familienbeihilfe und des Pflegegeldes. Mein Appell an die Bundesregierung ist, mit 1. Juli einen einmaligen Ausgleich zu machen, der die Menschen entlastet und dann die zweite Jahreshälfte für eine strukturelle Veränderung zu nützen. Dabei sind zwei Dinge zentral: Zum einen die Sozialhilfe Neu und zum anderen der Familienbonus. Bei der Sozialhilfe Neu sehen wir, dass Familien damit nicht mehr über die Runden kommen. Da brauchen wir eine grundlegende Reform in Richtung einer echten Mindestsicherung. Auch der Familienbonus, so wie er heute ausgestaltet ist, erreicht die Familien, die ihn am dringendsten brauchen, am wenigsten. Unsere Idee wäre, den Familienbonus und die Familienbeihilfe zu einer Kindergrundsicherung zusammenzuführen. Kinder sind ganz häufig Hauptbetroffene in Krisen. Die Bundesregierung hat sich ja auch das Ziel gesteckt, die Kinderarmut deutlich zu reduzieren. Ich habe den Eindruck, dass dieses Ziel zurzeit nicht einmal halbherzig verfolgt wird.