CO2-Steuer tritt erst im Oktober in Kraft

Die CO₂-Bepreisung, die der Teuerungswelle entgegenwirken soll, tritt erst im Oktober in Kraft. Das bestätigte die Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Ursprünglich hätte die Steuer bereits im Juli kommen sollen. Dass der Koalitionspartner für das Verschieben verantwortlich sei, denkt Maurer nicht.