Große Reisewelle für den Samstag erwartet

Vor drei Jahren gab es 35 Kilometer langen Stau

Der meiste Verkehr in Richtung Süden wird von den Experten am Samstag erwartet. Erinnerungen an Pfingsten 2019 werden dabei wach. Da gab es zwischen Golling und der Grenze Walserberg bis zu 35 Kilometer Stau. Nach zwei Jahren, die durch die Pandemie geprägt waren und die Reiselust bei den Menschen wieder voll da ist, könnte am Samstag ähnliches passieren. Einige Baustellen bergen dabei ein zusätzliches Unfall- und damit Stau-Risiko.