Missbrauch: Verdachtsfälle jetzt auch in Liesing

Ein Pädagoge in einer privaten Einrichtung in Wien soll zwei Fünfjährige misshandelt und sexuell bedrängt haben. Die Polizei ermittelt. Der Verdächtige wechselte die Stelle und hat den Standort im 23. Bezirk verlassen. Nach den Verdachtsfällen in einem Städtischen Kindergarten in Penzing nun der nächste Schock!