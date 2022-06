Erfüllung im Job als Gegenmodell zur kurzen Woche

Loxone baut auf „Jobs mit Sinn“

Das Unternehmen mit Sitz in Kollerschlag setzt auf die Zugkraft von „Jobs mit Sinn“: „Es geht um Erfüllung und Freude bei der Arbeit. Wenn ich nur dran denke, wie viele Stunden ich wo runterzubiegen habe, ist das nicht gut“, so der 57-Jährige, der Zweifel hat, wie bei einer Reduzierung der Arbeitszeit, wie sie derzeit in den verschiedensten Bereichen stattfindet, der Standort wettbewerbsfähig bleiben kann. Die Möglichkeit zum Arbeiten aus dem Homeoffice gibt es aber auch bei den Mühlviertlern, die gerade in Kollerschlag um 60 Millionen Euro einen firmeneigenen Campus errichten.