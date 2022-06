Mit Bahn und Fahrrad auf großer Entdeckungsreise

Nachradeln empfohlen

ÖBB-Regionalleiter Reinhard Wallner spricht sogar von zweistelligen Zuwächsen: „Von den gut 40 Radwegen in Kärnten sind 31 mit dem Zug erreichbar.“ Verständlich, denn die Tour auf dem wunderschönen Gailtal-Radweg zurück nach Villach ist einfach wunderschön - natürlich nicht ohne kurzen Zwischenstopp in Lisis Almwirtschaft in der Schütt. Prädikat: zum Nachradeln empfohlen.