„Alles hängt von den Kontrollen ab“

Herr Bürgermeister, mit welchem Gefühl schauen Sie auf das kommende Reisewochenende?

Alles wird von den Kontrollen der Sperren abhängen. Gerade die Sperre über den Latschenwirt ist dabei wichtig. Da ist es in den vergangenen Jahren zu extrem viel Verkehr gekommen, weil die Urlauber bereits in Deutschland auf die Landesstraßen ausweichen. Dann staut es sich auch auf den Land- und Bundesstraßen durch Hallein bis nach Golling.



Welche Erfahrungen haben Sie direkt im Ort damit gemacht?

In Grödig geht dann gar nichts mehr. Unsere Bürger kommen dann nicht einmal mehr bei den Ausfahrten heraus. Selbst die Bauern brauchen dann ewig von den Feldern zurück zum Hof.



Falls es wieder dazu kommen sollte, was kann man dann noch machen?

Da können wir als Gemeinde gar nichts machen. Eigentlich müsste man schauen, dass die ganzen Autos so schnell wie möglich wieder auf die Autobahn zurückgelotst werden. Wichtig ist es also, dass sie gar nicht von der Autobahn runterkommen.