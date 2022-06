Salzburg graut vor erstem Stau-Wochenende

Anfang Juni 2019: Die Reisewelle hat zu Pfingsten das Salzburger Land erreicht. Nichts ging mehr von Golling zurück bis zum Walserberg – 35 Kilometer Stau. Auch auf den Ausweichstrecken entlang der Tauernautobahn ging nichts mehr. Ein ähnliches Szenario befürchtet man in Salzburg an diesem Wochenende. „Wir rechnen mit extrem viel Verkehr am Freitagnachmittag und am Samstag“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC in Salzburg. Gerade die vielen Baustellen auf der Tauernautobahn könnten zum großen Problem werden.